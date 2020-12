»Gråt og kedeligt.«

Sådan lyder torsdagens vejrmelding fra DMI.

Dermed fortsætter torsdagen den lidt triste vejrmæssige tendens fra ugens øvrige dage.

»Jeg var næsten ved at sige, at det bliver røv-kedeligt,« lyder det undskyldende fra vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Klaus Larsen.

Mere præcis betyder det gråvejr over stort set hele landet og lidt småregn til jyderne.

Eneste sted med solchancer bliver efter alt at dømme på solskinsøen Bornholm.

»Det er jo vinter, hvor vi ligger på temperaturer fra omkring frysepunktet til et par graders varme fra morgenstunden. I løbet af dagen stiger temperaturen et par grader,« siger meteorologen og understreger, at det på ingen måde bliver varmt.

En let til frisk vind sørger nemlig for, at det hele kommer til at føles endnu mere surt og koldt.

Op til frisk vind og temperaturer lige over frysepunktet. Ja, det er gangske kold, og det bliver ikke meget varmere i løbet af dagen.

Gråvejr og i Jylland lidt regn.

Se mere på https://t.co/kr6LXDT6WA pic.twitter.com/sqU9Fw2h3I — DMI (@dmidk) December 3, 2020

»Så det gælder om at klæde sig godt på, når man skal ud,« siger han.

Men inden du lader din corona-tristhed toppe med en vinterdepression, så opfordrer meteorologen også til, at vi ser lidt positivt på det kedelige vejr:

»Blæsten gør, at det kommer til at føles noget køligt. På den anden side: Hvis vi nu havde haft det endnu koldere med en grad lavere, så havde vi for alvor gået og skuttet os.«

Og rigtig vinter med sne og is kan han ikke finde noget af i vejrkort og prognoser.

»Nej, jeg beklager. Der er ikke 'rigtig vinter' på programmet lige nu. Det kan godt være, at der kommer lidt småsne hist og her, men det er væk igen, inden nogen kan nå at stave til snebold,« siger Klaus Larsen.

Og går du og drømmer om hvid jul, er der meget, der tyder på, at du må ty til historiebøgerne.

For selvom det endnu er for lang tid ude i fremtiden til, at meteorologerne kan og vil sige noget sikkert om vejret 24. december, så er vejrforholdene lige nu ikke gunstige i forhold til sne.