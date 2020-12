Dagens farve er grå.

I hvert fald, hvis du kigger ud af vinduet og overvejer, om du skal bevæge dig udenfor.

Så bliver det nemlig en kedelig affære rent vejrmæssigt.

For selv om Danmarks Meteorologiske Institut lover en stort set tør dag, bliver vejret onsdag noget med mange tunge skyer og altså gråt og diset vejr.

»Det bliver en dag med gråt vejr i forskellige nuancer,« forudser vagthavende meteorolog Frank Nielsen fra DMI og fortsætter:

»På den måde er det nok meget godt, at vi har fået tændt op i alle lyskæderne. Det hjælper lidt på humøret.«

Faktisk er der kun en lille del af danskerne, der har chancen for at få solen at se onsdag, forklarer han.

»Der er en lille chance for, at der kommer hul i skyerne på Bornholm, og måske også på Lolland-Falster, på Møn og omkring Stevns. Måske er de så heldige, at opklaringen kommer, før solen går ned.«

En lidt råkold dag og morgenstund, med skyer af varierende grå nuancer. Bornholmerne kan glæde sig over at få solen at se - måske som de eneste. I løbet dagen blæser lidt fra syd. Så husk det varme tøj og handsker pic.twitter.com/Kwa3dGzQmS — DMI (@dmidk) December 2, 2020

Resten af landet må altså ty til julestjerner, lyskæder og anden julepynt for at få lyset af se.

Tirsdag sagde Frank Nielsens kollega til B.T., at ugens vejr generelt bliver »vintervejr af værste skuffe«:

Skyet, råkoldt og hverken sol eller sne.

Og der er ikke megen opmuntring på vej nu.

»Der er ikke meget dramatik lige nu. Vi ligger lidt i et ingenmandsland mellem to frontsystemer,« forklarer Frank Nielsen.

Prognoserne tyder dog lige nu på, at weekendens vejr bliver noget anderledes, men det er endnu så usikkert, at han ikke vil sige noget præcist om det endnu.

Så det vender vi stærkt tilbage til...