Kalenderen siger januar, men det er næsten lige før, vi kan komme i julestemning igen.

Vejret gør i hvert fald sit til at gøre en trist, coronaramt vinter lidt lysere.

Efter en grå, våd og blæsende mandag er der nemlig mere sne på vej i denne uge, lover Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

»Der er mere sne på vej, men det kommer ikke i dag,« lyder det mandag morgen fra vagthavende meteorolog hos DMI, Jesper Eriksen.

Faktisk forudser han, at der kan være mulighed for hvidt nedbør i uge 2 – alle andre dage end mandag.

»I dag (mandag, red.) bliver det bare gråt og vådt,« siger han.

Natten til tirsdag falder temperaturerne, og tirsdag morgen advarer meteorologen om, at der kan være »drilske« vejrforhold i trafikken med glatte og kolde vejbaner.

I løbet af tirsdag kan der falde sne eller slud, men det er især onsdag, som bliver interessant rent vejrmæssigt, forklarer Jesper Eriksen:

»Vi har lovet vinterligt nedbør som sne og slud de fleste dage, men onsdag kommer der måske lidt mere sne,« siger han og tilføjer, at der sandsynligvis vil være store regionale forskelle, og at det derfor også er svært at forudsige, hvor den falder.

»Det er stadig et stykke ud i fremtiden, men det er noget, vi lige nu holder øje med,« siger han.