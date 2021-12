Der kan hæftes fire nøgleord på det vejr, der venter forude på ugens første dag. Gråt, diset, tåget. Og vådt.

»Så det er med at tænde stearinlys og hygge med guirlander. Der vil være mørkt det meste af dagen, og selv når det ikke regner, vil det føles fugtigt,« siger Frank Nielsen, vagthavende meteorolog hos DMI.

Det er altså i virkeligheden mere af det vejr, vi allerede i weekenden fik en forsmag på.

Og vi kan da lige her til at begynde med nappe de få lyspunkter, der trods alt er i mandagens vejrudsigt.

Mens temperaturerne her til morgen ligger på fire-syv grader, vil de i løbet af dagen stige en smule – til fem-ni graders varme.

»Vi har fået en mildere luft ind over os efter en periode med lidt lavere temperaturer, så hvis man har nogle gøremål udenfor, kan man nok fornemme, at det er meget mildere og ikke så koldt, så det er nok det mest positive ved det,« siger Frank Nielsen fra DMI.

Ellers vil det kun blive mere vådt i løbet af dagen, hvor der i løbet af formiddagen mest vil være spredt småregn mixet ind i det tågede og disede vejr, der vil få det til at føles som om, at skyerne hænger helt ned til jorden.

I løbet af eftermiddagen begynder så en omgang med mere sammenhængende regn, der fra den nordvestlige del af landet vil sprede sig langsomt til resten af danskerne.

»Det vil give mere konstant regn hen over aftenen og natten,« siger DMIs Frank Nielsen.

I virkeligheden bliver der kun få regionale forskelle på dagens vejr. Først på dagen vil der nok frem til middag være mindst (små)regn i den sydøstlige del af del landet, mens der i forhold til aftenens og nattens regn vil komme mest i den centrale del af landet, det vil sige Midtjylland og Nordsjælland.

I løbet af natten kan der desuden ende med ligefrem at blive opholdsvejr der, hvor det hele begyndte: I Nordvestjylland.

Mandagens vejr bliver også kendetegnende for vejret tirsdag og onsdag, mens der senere på ugen faktisk vil være mulighed for at få lidt sol. Men det vender vi tilbage til.

I forhold til de fire store byer i Danmark ender det ifølge vagthavende meteorolog Frank Nielsen med »at være næsten det samme«. Altså kun med små variationer.

»Vi starter lidt køligere ud i Aalborg og København med fire grader, mens Odense vil få de højeste temperaturer. Samtidig vil der blive mest vådt i Aalborg og Aarhus i dagtimerne, fordi det varer lidt længere tid, inden regnvejret når til Odense og København,« siger han.