Dele af Danmark bliver ramt af voldsom varme de kommende dage.

Så meget, at DMI netop har udsendt et forvarsel for hedebølge.

Ifølge DMI gælder forvarslet fra fredag til søndag – og særligt store dele af Jylland får det varmt.

DMI-forvarslet er en såkaldt 'kategori 2', hvilket ifølge DMI betyder 'farligt vejr':

'Vær forberedt på, at vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og forstyrre trafik og forsyning. Følg myndighedernes råd, og vær ekstra opmærksom, når du færdes ude', lyder beskrivelsen af kategori 2.

En hedebølge er, når temperaturen i gennemsnit er over 28 grader tre dage i træk.

Det er hele Jylland – med undtagelse af den jyske vestkyst – som forvarslet gælder for.

DMI benytter et forvarsel, når der er mere end 36 timer til, at vejret ventes.

Erik Hansen, vagthavende meteorolog hos DMI, siger til B.T., at den øvrige del af landet også får det varmt.

Dog vil der komme flere skyer i den østlige del af landet, hvorfor temperaturen ikke rammer de magiske 28 grader.

»Men vi kommer stadig over 25 grader, så det bliver stadig meget sommerligt,« siger han.

Han tilføjer, at den kommende uge bliver noget mere ustadigt.

Men temperaturen vil fortsat ligge på omkring de 25 grader.