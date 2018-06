Sommervejret vender snart tilbage.

Det viser et kig ned i den kommende månedsprognose, som Danmarks Meteorologiske Institut har udarbejdet for ugerne 25 til 28.

»Det er ikke sikkert, det bliver lige så stabilt, som det var i maj, og der er nogle antydninger af, at der kan komme nogle enkelte byger, men generelt vil vejret ligne noget af det, vi havde i maj,« fortæller den vagthavende meteorolog Thor Hartz til B.T.

Først skal vi dog lige igennem nogle dage, der mest af alt minder om efterår.

»Den her uge, som vi er i, bliver lidt mere efterårs-agtig med ustadigt vejr, blæst og temperaturer ned omkring kun 15 grader nogle steder,« siger han og tilføjer:

»Så vi skal lige igennem nogle triste dage nu her, men det er selvfølgelig godt at få lidt vand til haverne og til landmændene, for der er ikke de store udsigter til nedbør de kommende uger.«

Prognosen for den kommende måned er landet - du kan bla. se, hvordan starten på skolernes sommerferie tager sig ud

Billedet tegner sig generelt tørt, lunt og lidt ustadigt

Se prognosen her: https://t.co/VvZvGTxBGr — DMI (@dmidk) June 20, 2018

Fra næste uge begynder det nemlig at lysne, da et højtryk vil blive bygget op sydvest for landet.

»Det giver os mere stabilt vejr til landet og dermed mere tørt og solrigt vejr,« forklarer meteorologen.

Det betyder, at temperaturen kravler op mellem 20 og 25 grader i dagtimerne. Og der vil den blive liggende et godt stykke tid.

»Det ser egentlig ud til, at det holder ved, også ind i uge 27,« siger Thor Hartz.

ARKIVFOTO. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere ARKIVFOTO. Foto: Jens Nørgaard Larsen

De sidste uger af juni og de første uger af juli, som samtidig markerer skolernes sommerferies begyndelse, ser dermed ud til at blive en del varmere end normalt.

»Vi forventer, at temperaturen kommer til at ligge noget over normalen. Vi får også mindre nedbør end normalt, så vejret bliver bedre, end hvad man plejer at forvente for denne periode,« forklarer meteorologen.

Uge 28 er derimod noget mere usikker, men det ser ud til, at højtrykket fortsat vil dominere, selvom der er tendens til, at der kan komme svage fronter ind og gøre vejret 'lidt mere normalt for årstiden.'