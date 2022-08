Lyt til artiklen

Regn. Regn og atter regn.

Fredagen markerede på mange måder et punktum for en uge med sol og høje temperaturer, da regnskyl væltede ind over landet.

Men fredag aften er der gode nyheder til de mange danskere, som har måtte bakse med paraplyer og gummistøvler i sommervarmen.

Det fortæller vagtchef ved DMI Hans Wanner.

»Regnvejret er for nedadgående i det meste af landet. Der er lidt til Vestjylland, men det er ikke noget, der vil volde de store problemer.«

Der er dog et sted i landet, hvor man skal huske at lukke vinduerne, hvis man skal ud fredag aften.

»Der er et område med kraftige byger og tordenceller på vej mod Bornholm,« siger Hans Wanner.

Det går ifølge vagtchefen rigtigt løs i løbet af fredag aften.

Og så skulle tørvejret vende tilbage lørdag for det meste af landet, dog kan regnvejret fortsat spøge på Bornholm.

Temperaturerne tager ifølge DMI et dyk i weekenden og ender på mellem 18 og 23 grader.

Søndag bliver en blanding af det hele med sol, vind og byger.