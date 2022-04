Sol, svag vind og helt op til 17 grader. Og stort set ingen nedbør.

Vejret bliver perfekt til æggejagt eller en rask gåtur med den pukkelryggede, når sildemad og snaps skal fordøjes i påskedagene.

Prognoserne for vejret – især i weekenden – er nemlig rigtig gode, fortæller vagthavende meteorolog fra DMI, Jens Lindskjold, tirsdag morgen.

»Vi kan dårligt kræve, at vejret skal blive ret meget bedre på denne tid af året,« siger han, men tilføjer dog, at der naturligvis stadig kan nå at komme mindre ændringer i prognoserne.

»Der er nogle dage til endnu, men alt tyder på, at det bliver rigtig flot vejr.«

Den dårligste dag den kommende uge bliver faktisk skærtorsdag, som også er den eneste dag, hvor der er risiko for »stedvis regn eller byger.«

Det flotte påskevejr tyvstarter allerede tirsdag og onsdag, hvor temperaturerne »generelt kommer til at ligge over 10 grader.« Onsdag vil man sågar nå helt op til 17 grader mange steder. Dog ikke ved kysterne.

»Det bliver ganske behageligt og tørt vejr,« siger Jens Lindskjold om tirsdagens vejr, hvor han lover »rigtig flot vejr« de fleste steder i Danmark.

I løbet af dagen bevæger skyer fra sydvest ind over landet.

»Vi får ikke knaldblå himmel, men solen vil skinne i mange perioder.«

De fire største byer

Selvom der ikke bliver de store regionale forskelle på vejret tirsdag, kommer skyerne dog først til den vestlige del af landet.

Det betyder også, at Aalborg får skyerne at se allerede ved middagstid, mens der i Odense og Aarhus generelt vil være højtliggende skyer en stor del af dagen.

Københavnerne får derimod en rigtig flot dag indtil sidst på dagen, hvor skyerne også rammer hovedstaden.

Onsdagen bliver generelt en lun dag i hele landet, men også med skyer og enkelte smådryp.

Og midt i al den snak om forår, tocifrede temperaturer og sol og blå himmel, undrer du dig måske over, hvorfor det er så koldt om morgenen?

Det skyldes simpelthen meget kølige nætter og helt ned til fem graders frost flere steder.

»Det er et helt normalt fænomen om foråret, når vi har så klart vejr om dagen. Så får vi kølige nætter. Det er typisk om foråret, at vi har denne store forskel på dags- og nattetemperaturerne,« siger Jens Lindskjold.