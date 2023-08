Hvis du ellers ikke er regnet eller blæst væk, kan du godt begynde at glæde dig til et at få et glimt af den glemte sommer.

Det fortæller Anja Bodholdt, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

»Lørdag kan blive den første meteorologiske sommerdag siden 16. juli. Der vil vi nemlig i de sydlige egne af landet nok kunne nå de 25 grader,« siger hun.

Resten af landet vil kunne nå de 18 til 24 grader.

Varmen er sikker, men det er stadig usikkert, hvor våd lørdagen bliver.

»Prognoserne skifter lidt. Der vil komme byger, men det kan godt være, at de først kommer sent på dagen. De kan blive kraftige og have torden med. Det kan godt ende med at blive ganske vådt, « siger meteorologen, der som resten af Danmark nu snart kan tage afsked med den voldsomme blæst.

»Vinden er langsomt aftagende, og sidst på dagen torsdag vil man for alvor kunne mærke, at den har lagt sig. I nat dør den så nærmest helt ud,« siger hun.

Vejret torsdag vil mærkes som et fremskridt for alle.

»Der kommer kun enkelte byger. Solen kigger efterhånden igennem skyerne, og så får vi egentlig en pæn dag med temperaturer på 15 til 19 grader,« siger Meteorologen.

Og fredag bliver bedre.

»Det bliver stort set tørt hele dagen, og der kommer mere sol. Vi kan nå op på 18 til 23 grader, så det kommer endelig til at føles lidt mere som den årstid, vi er i,« siger Anja Bodholdt.

Efter en lun lørdag, der altså også kan blive våd, er der udsigt til fornuftigt sommervejr.

»Fra søndag og frem er der ikke i den nærmeste fremtid udsigt til dage med 25 grader og høj sol. Men der bliver god plads til solen i starten af ugen. Der vil komme enkelte byger, og temperaturen vil ligge på 18 til 23 grader. Og det er trods alt pænere, end det vi har været vant til,« siger meteorologen.