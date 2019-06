Selvom den danske forsommer har budt på flere dage med solskin og varme, har vi stadig årets første officielle sommerdag til gode.

Dog tyder det på, at vi ikke skal vente meget længere.

»Søndag bliver det over 20 grader flere steder i landet, og det ser ud til, at det bliver årets første officielle sommerdag,« lyder det fra Erik Hansen, der er vagthavende hos DMI.

En officiel sommerdag i Danmark er defineret ved, at temperaturen når op over 25 grader på mindst én af DMIs målestationer. Og det ser altså ud til, at det kommer til at ske søndag.

De højeste temperaturer vil man opleve i henholdsvis Sønderjylland og på Vestsjælland, hvor temperaturerne ifølge DMIs prognoser i løbet af dagen kan nå helt op på 26-27 grader.

Selvom det bliver varmt, ser det dog ikke ud til, at solens stråler får lov til at komme helt til sin ret.

»Først på dagen vil der være lidt højtliggende skyer, der kan skygge for solen. Selvom de bliver tyndere i løbet af dagen, forsvinder de nok ikke helt, og derfor når temperaturerne heller ikke helt lige så højt op, som de ellers kunne have gjort,« siger Erik Hansen og tilføjer:

»Rigtig mange vil dog opleve en fin dag med nogen sol og ganske pæne temperaturer. Det bliver bestemt sommerligt.«

Sætter man sin lid til vejrprognoserne, kan man glæde sig over, at det gode vejr ikke forsvinder igen lige foreløbigt.

Selvom maj måned har været usædvanligt kølig i år, melder vagthavende hos DMI nemlig, at den vejrsituation er forbi.

I stedet henter Danmark nu vejret fra sydvest og syd, og det betyder varme temperaturer.

»Det ser ud til, at næste uge fortsætter med over 20 grader som de højeste dagstemperaturer. Vi er inde i en periode med en god dansk sommer. Det indebærer som altid også lidt regn og tordenbyger hist og her, men vejret er skiftet, og det er blevet sommer,« siger Erik Hansen.