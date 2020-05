Pinsen banker på døren, hvilket for mange i år betyder en forlænget weekend, som de fleste nok håber at kunne bruge uden for i solen.

B.T. har kontaktet DMI for at høre, hvorvidt prognosen står på solskinsvejr og grillhygge eller regnvejr og sofahygge.

Og der er gode nyheder at hente, hvis man er til det første:

»Man kan vist godt sige, at det tyder på, at det bliver det perfekte pinsevejr, hvis man vil være udenfor,« siger Frank Nielsen, vagthavende meteorolog.

Ifølge Frank Nielsen byder hele pinsen på tørvejr og nogen til en del sol. De varmeste temperaturer vil være at finde i det jyske, mens bornholmerne har trukket det korteste strå.

»Generelt bliver det en pinseweekend med flot vejr i hele landet. I det jyske vil temperaturerne ligge over de 20 grader, mens de vil ligge på 18-20 grader mod øst og syd.« siger meteorologen og fortsætter:

»Så det bliver altså noget med at huske solcremen.«

Pinsedag og 2. pinsedag falder i år henholdsvis søndag den 31. maj og mandag den 1. juni, hvilket betyder, at mange danskere allerede fredag drøner på pinseferie.

Og fredag er da også en fin dag at begynde sin forlængede weekend på, hvis man er til solskinsvejr. Her vil temperaturene nemlig ligge på mellem 15-20 graders varme uden særlig meget vind.

Lørdag den 30. maj bliver ugens varmeste dag med helt op til 23 grader. Dagens højeste temperaturer vil igen være at finde i Jylland.

»Det ser på mange måder rigtig dejligt ud, og det bliver næsten sommervejr i det jyske hele pinsen,« siger Frank Nielsen og fortsætter:

»De gode takter fortsætter søndag og mandag. Søndag bliver det tørt med lidt sol og op til 20 grader, mens det mandag bliver op til 23-24 grader i det vestjyske og 15 grader på Bornholm.«