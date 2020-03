Efter flere uger med gråt, vådt og blæsende vejr, der har stukket regnrekorder og efterladt huse og haver oversvømmet, er der endelig godt nyt.

I hvert fald til dem, der længes efter forårsvejr, mindre nedbør og mere varme.

'Fra uge 12 kommer der flere af de lunere og mere solrige dage, mens dagene med vådt, blæsende og køligt vejr er på retur,' skriver langtidsmeteorolog hos DMI, Mette Zhang, i instituttets seneste månedsprognose.

Dermed er den dårlige nyhed dog, at vi lige skal igennem endnu et par uger med ustadigt vejr, inden prognoserne slår over.

Det overordnede vejrbillede i uge 11, som strækker sig fra 9. til 15. marts, vil være blæsende, gråt og til tider vådt.

Temperaturerne om dagen vil ligge mellem tre og otte grader, mens den om natten ligger mellem en og seks grader, og lokal nattefrost kan ikke udelukkes.

I uge 12 rykker foråret dog tættere på. Mild luft strømmer nemlig ind over landet fra sydvest, og selvom vi nok ikke slipper for lidt regn, er der gode chancer for, at solen titter frem.

'Højtryksrygge kan dog trænge ind over landet fra sydøst og give flere dage med roligt vejr og gode solchance,' står der i DMIs månedsprognose.

Fordi den sidste uge i marts er et stykke ude i fremtiden, er detaljerne for uge 13 fortsat usikre. Prognoserne antyder dog, at vi kommer til at få vores vejr fra retninger mellem nord og øst.

'Om foråret byder disse vejrretninger normalt på koldt og ofte også ret tørt og solrigt vejr,' skriver Mette Zhang i DMIs månedsprognose og tilføjer:

'Det er dog mildt for årstiden både nord og øst for os, så vi kan forvente milde dage med en del sol og kun lidt nedbør.'

Som helhed ser marts ud til at blive to grader varmere end normalt.