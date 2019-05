Nyd det og husk solcreme, lyder det opløftende råd for den kommende uge fra DMI.

Er du også træt af forårsvejr, der er mere til Netflix i sofaen end til havearbejde, så er der nemlig godt nyt fra Danmarks Meteorologiske Institut.

Her lover den vagthavende meteorolog, Klaus Larsen, nemlig både tørvejr og masser af solskin.

Det er især ugens første fire dage, der lige nu ser gode ud.

»Det ser ud til at blive en ganske pæn uge. I hvert fald til og med torsdag, hvor vejret ser ud til at blive mere ustadigt igen,« siger Klaus Larsen.

Mandag til og med torsdag lover han temperaturer, der kommer til at ligge mellem 15 til 20 grader og ikke særlig meget nedbør.

»Nyd det, men pas på, hvis du er følsom over for solen. Den er efterhånden ved at have så meget magt, at det er vigtigt at huske solcreme,« siger meteorologen.

Intet varer som bekendt evigt, og det fine forårsvejr risikerer at tage en pause omkring Bededag og weekenden. Det er dog stadig usikkert, så det vender vi tilbage til.