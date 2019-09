Vi er allerede begyndt at finde tykkere jakker frem, og forhåbningerne om det gode vejr er så småt skubbet ind i skuret med havestolene.

Men vent nu lige en lille smule, fordi meget tyder på, at der venter nogle gode dage, hvis man er til varme.

Fordi mens blæsten er hårdest, kan man så småt begynde at se nogle gode vejrdage ude i horisonten.

Det fortæller DMI til B.T.

»Der har været en tendens til, at vi kommer til at mærke en temperaturstigning i slutningen af ugen,« fortæller Mette Wagner, der vagthavende meteorolog.

Når man skal kigge så langt frem, er der selvfølgelig altid en usikkerhed, der følger med. Det betyder, at man måske lige skal vente med at planlægge den store udflugt.

»Jeg vil godt sige, at man kan glæde sig en smule til weekenden. Søndag bliver den dag med det luneste vejr, hvor lørdag er mere usikker med flere skyer. Men det ser dog umiddelbart godt ud for dem begge.«

»I løbet af ugen danner der sig et højtryk, som sørger for at få temperaturerne til at stige. Jeg forventer, at temperaturen vil være omkring 20 grader eller lidt over,« siger Mette Wagner.

Det vil helt sikkert ske søndag, men formentlig også lørdag.

Dog fortæller hun også, at der formentlig vil komme tåge i morgentimerne på grund af, at der strømmer varm luft ind over landet, efter at vi har været præget af kolde temperaturer.

Og når man ser på, hvad der venter de kommende dage, er det ikke helt dumt at klynge sig til lidt optimisme.

»Vi starter ugen ud med nordvestlig strømning, efterårsluft. Det bliver koldt med 13, 14, 15 grader.«

»Det har været meget blæsende de seneste dage, og det kommer det også til at være her i starten af ugen,« siger Mette Wagner.

Hun siger ligeledes, at man godt kan glemme paraplyerne til bygerne, der vil komme, fordi blæsten er så kraftig, at de ikke kan holde til det alligevel. Medmindre de selvfølgelig er bygget til det.

Men når vi først har kæmpet os igennem det vejr, så begynder det gode vejr altså også at komme.

»Man skal dog huske på, at det ikke er sommer længere, og derfor er man også nødt til at klæde sig efter det,« lyder det fra Mette Wagner.