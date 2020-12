Det er ikke stjernen over Betlehem, men den ligner.

Allerede et par dage før juleaften vil vi fra Jorden kunne se noget, der minder om et julelys.

21. december vil en stor stjerne vise sig på himlen, og selv med det blotte øje vil den være imponerende. Det skriver dr.dk.

Der er tale om et helt særligt fænomen, som opstår, når de to gasplaneter Jupiter og Saturn er et sted i deres baner omkring Solen, hvor de står i lige linje med hinanden set fra Jorden.

Dermed danner de en såkaldt 'konjunktion', og det gør, at de fremstår som ét objekt på nattehimlen.

Astrofysiker på Planetarium i København, Cecilie Sand Nørholm, siger til DR, at de to planeter fra en anden vinkel i solsystemet vil være millioner af kilometer væk fra hinanden.

Set fra Jorden vil det derimod se ud som om, de to planeter smelter sammen.

»Og det kan du faktisk se med det blotte øje. Det ligner en stor stjerne,« siger hun.

Det hele finder sted over flere dage fra 16. til 25. december, men det er altså 21. december, de er tættest på hinanden.

Det, astronomerne kalder en konjunktion, sker cirka hvert 20. år, men de to planeter har ikke været så tæt på hinanden siden 1623. Dengang kunne det dog næsten ikke ses fra Jorden.

Faktisk var det så sent som i år 1226, at fænomenet sidst kunne ses fra Jorden.

Hvis du har fået lyst til at lege amatørastronom, skal du går udenfor 21. december – gerne tidligt på aftenen – og også gerne tage en kikkert med.

Og så skal du lede efter en stjerne, der ikke blinker.