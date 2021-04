Der udbrød en større hedebrand 17. april, da fire vandrere ville varme vand op til kaffe.

Nu, dagen efter, er der sket en lille genopblusning af branden ved Gejlvang plantage i Vorbasse.

»Vi har haft en enkelt brandbil derude for at slukke det,« siger Casper Christensen, som er operationschef ved Trekant Brand, og fortsætter.

»Sådanne genopblusninger sker ofte, når der har været en større brand. Derfor sender vi også en brandbil derud i aften, bare for at være sikker på at branden ikke bryder ud igen.«

Det var her, at branden opstod 17. april. Foto: GoogleMaps

Alt er under kontrol nu, fortæller brandvæsenet til B.T.

Trekantsområdets Brandvæsen sendte om aften 17. april over 20 brandkøretøjer og flere end 50 brandfolk afsted, og først på aftenen var branden under kontrol.

Politiet har sigtet en 45-årig kvinde efter beredskabsloven for uagtsomhed ved brug af ild.

Hun kan nu formentlig se frem til en bødestraf, skriver Vejle Amts Folkeblad.