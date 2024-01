Frygten for de potentielle oversvømmelser, der kan opstå i kølvandet på de kommende dages regnvejr, er mærkbar flere steder.

Ikke mindst i Vejle, hvor man nu har lagt sandsække frem i den centrale del af byen.

Det fortæller højvandsvagten i kommunen, Anette Bonde, til DR og forklarer, at hun er bange for, at oversvømmelserne i midten af byen kan blive voldsomme.

»Jeg er ikke lidt bekymret. Jeg er faktisk meget bekymret,« siger hun.

Ifølge den seneste prognose kan der de kommende dage falde op til 69 millimeter regn i byen – og det kan være problematisk, da jorden i forvejen er mættet af nedbør, skriver DR.

Tirsdag aften opjusterede Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) sit varsel om farligt vejr i form af snestorm i Nordjylland, så det også gælder Midtjylland.

Derudover udsendte DMI mandag en såkaldt risikomelding for hele landet, som går på, at der er risiko for kraftig regn frem til midnat torsdag.

»I de landsdele, der ikke får snestorm, kommer nedbøren mest som regn, men stedvis som slud eller tøsne,« lyder det i den seneste opdatering fra meteorolog Jesper Eriksen på DMIs hjemmeside.

Samlet set kan der fra sent tirsdag aften og hele onsdagen typisk falde mellem 15 og 30 millimeter regn, men lokalt kan der ifølge DMI falde op til mellem 30 og 50 millimeter.

»Denne nedbør giver betydelig risiko for vandløbsoversvømmelser, da de fleste vandløb allerede står højt. Vi følger situationen nøje og opdaterer løbende,« forklarer Jesper Eriksen.

