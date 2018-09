Det kan blive koldt tirsdag morgen. Danskerne kan nemlig stå op til efterårets første frost i de tidlige morgentimer.

Sådan lyder de seneste prognoser ifølge TV2 Vejret.

Prognoserne siger, at temperaturen kan falde ned til én plusgrad enkelte steder, når natten forvandles til dag. Temperaturen ned til én plusgrad vil primært opstå i luften.

Dermed er der en mulighed for, at man i morgentimerne skal have sin isskraber i brug, hvis man skal ud og køre tirsdag morgen.

Forsten kan nemlig ses på bilruder samt på græsset i form af hvide iskrystaller.

Det er det fænomen, der kaldes rimfrost, såfremt frosten indtræffer.

Det er især i Jylland, nærmere bestemt i Midt- og Sønderjylland, at det bliver koldest, mens de indre egne af Fyn og Sjælland også får det koldt.

Rimfrosten varer dog ikke ved, da det efterfølgende vejr bliver præget af blæsende vejr og mildere nætter.