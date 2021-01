Vintervejret med frost og kulde fortsætter.

Så hvis du får gåsehud, når du læser de følgende linjer, er det altså ikke så underligt:

Vejrudsigten for de kommende dage er nemlig kold og byder på minusgrader ikke bare om natten. Også dagtemperaturerne kan ryger under nulpunktet.

»Et lavtryk med rigtig kold luft er på vej mod Danmark, og det giver flot, kold og klar luft.«

Det lover vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Mette Wagner.

Torsdag bliver mest en skyet dag med enkelte snebyger, men også med »nogen sol,« forudser hun.

»Der kommer lidt sol hist og pist i løbet af dagen. Måske er der nogle, der er heldige at få en del sol. Det er nok mest i Jylland, men jeg tror, at de fleste vil for mulighed for at se solen i dag,« siger Mette Wagner.

Nedbør kommer der ikke meget af, og dagtemperaturerne komme til at ligge omkring frysepunktet.

Natten til fredag forventer DMI, at det klarer op, og temperaturerne falder til mellem tre til otte graders frost.

Derfor forventer DMI også, at der fredag morgen kan være udfordringer med glatte veje over det meste af landet.

Også weekenden bliver præget af det kolde vintervejr.

»Det er kold luft, vi ligger i, så i weekenden kan der også komme dagsfrost. Det bliver ikke bare kolde nætter. Også kolde dage. Fornemmelsen af vinter fortsætter,« understreger Mette Wagner.