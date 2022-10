Lyt til artiklen

Fronter, der går og kommer. Regn, rusk og temperaturer, der kun med nød og næppe bliver tocifrede.

Det er – kort sagt – beskrivelsen på vejret de kommende dage.

»Det ER jo efterår.«

Sådan lyder det fra vagthavende meteorolog hos DMI, Mette Wagner, torsdag morgen, hvor hun byder velkommen til en dag med »mest skyet vejr.«

»I dag (torsdag, red.) får vi besøg af en front. Den kommer i en lidt svækket udgave, så det bliver mest til skyer. Der kan godt komme regn, men det bliver ikke meget,« forklarer hun.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem ni til 14 grader – koldest i det jyske – og kun svag til jævn vind mellem syd og sydvest.

Og selv om hun også taler om mulighed for opklaring og lidt sol indimellem – og risiko for meget kolde nætter – så bliver vejrudsigten de kommende dage præget af ét bestemt vejrfænomen: Fronter.

»Fronterne står i kø. Vestenvinds-motorvejen er åbnet med fronter, og det giver adskillige regnbyger de kommende dage,« siger Mette Wagner, som dog beroliger med, at der ikke bliver tale om de store voldsomme mængder.

Ser du frem til efterårsferie, er det måske ikke ligefrem den vejrudsigt, du har lyst til at læse lige nu.

Mette Wagner medgiver, at prognoserne for den kommende uge lover lidt blandet efterårsagtigt vejr, men hun lover også, at der bliver ophold mellem bygerne, hvor man kan komme udenfor.

Til gengæld er der udsigt til masser af billig strøm i løbet af weekenden, når »en del og op til hård vind« sætter godt gang i vindmøllerne. Især i den nordlige del af Jylland.

Og så vil hun ikke udelukke muligheden for højtryk og »nogle fornuftige« dage midt eller sidst på næste uge.