De seneste dage har været præget af regn, regn og atter regn i stride strømme, og det ser ikke ud til at blive bedre torsdag.

I hvert fald har DMI udsendt et såkaldt risikovarsel om lokale skybrud fra torsdag formiddag klokken 11 og frem til klokken 20 i aften.

»Det er især den sydvestlige del af landet, det går ud over,« siger Klaus Larsen, vagthavende meteorolog ved DMI, til B.T. tidligt torsdag morgen.

»Det bliver umiddelbart ikke så kraftigt som i går (onsdag, red.), men desto længere sydpå man kommer, desto større er risikoen for at blive rigtig våd,« fortsætter han.



Et skybrud er defineret ved mere end 15 millimeter regn på 30 minutter.

Ifølge DMI er det et lavtryk over sydlige Nordsø og et svagt højtryk over Sydsverige, som skaber et ustabilt vejr over især den syd- og vestlige del af Danmark.

Umiddelbart ser det ud til, at Nordjylland og Sjælland - på nær Lolland Falster - slipper for det voldsomme vejr. Regnvejret kommer dog på besøg i det meste af landet.

»Vi befinder os i en periode, hvor der vil være regn og byger hver dag - pånær lige lørdag, hvor det ser ud til, at vi får lov til at holde en fridag,« siger Klaus Larsen og fortsætter:

»Der vil stadig komme sol indimellem, og vi ligger omkring de 20 grader, så sommeren er ikke ovre som sådan. Den her slags vejr er trods alt mere normalt på de her breddegrader.«