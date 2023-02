Lyt til artiklen

»Der er lagt op til en vejrmæssigt interessant afslutning på ugen.«

Sådan lyder det i en kommentar fra meteorolog Hans Wanner fra Danmarks Meteorologiske Institut – og det er der en særlig grund til.

Vejret på fredag ser nemlig ud til at blive det 'store spændingsmoment'. Det skriver han i en vejropdatering på vejrinstituttets hjemmeside.

Før vi kommer derhen, skal vi lige igennem en tirsdag med roligt vintervejr, der lokalt kan kaste lidt sol af sig.

Onsdag bliver mere våd, især i de vestlige egne, før det torsdag igen klarer lidt op – omend det bliver koldere.

Og det bringer os frem til den omtalte dag:

»Fredagens vejr er det store spændingsmoment i øjeblikket. Et mindre, men ret intenst lavtryk ventes at bevæge sig fra Sydnorge via Skagerrak til Sjælland eller Skåne,« forklarer Hans Wanner i sin vejropdatering.

Lavtrykket fører koldere luft, en del vind og nedbør med sig.

»Som det ser ud netop nu, vil det meste af nedbøren først komme som regn, men senere kan den gå over i slud eller tøsne sammen med betydelig opfriskende vinde fra nordøst,« beskriver meteorologen situationen:

»Der er med andre ord mulighed for lidt af hvert sidst på ugen.«