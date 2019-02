Fredag har med 12,7 grader målt i Odense været helt usædvanlig varm for årstiden.

Det er lun luft fra Sydeuropa, der har givet danskerne en dejlig forårsfredag med temperaturer, der de fleste steder i landet har været over 12 grader.

»Det er meget usædvanligt, at vi ser så lang tid med stabilt, mildt vejr så tidligt på året,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Martin Lindberg.

Der er dog lidt at give af, før rekorden for februar er slået, fortæller han. Den er nemlig 15,8 grader og blev sat den 24. februar 1990.

Fredag blev den varmeste dag i 2019 med over 12 grader flere steder takket være masser af sol

Ifølge TV 2 Vejret var fredag den varmeste dag så tildigt på året siden 2002.

Men det stopper heldigivs ikke her. Weekendvejret tegner også til at blive ganske flot.

Lørdag får vi lidt flere skyer fra vest. De kommer ifølge prognosen sidst på formiddagen over Jylland, om eftermiddagen over Sjælland for at slutte på Bornholm først på aftenen. Temperaturen bliver mellem 8 og 11 grader.

Søndag når vi igen 12 grader. Her vil der også være en del skyer, men også sol hist og her.

Har man en fridag mandag kan man glæde sig til vejr, der minder om fredagens.

»Der bliver masser af solskin og temperaturer op til 12 grader igen,« siger Martin Lindberg.

Fra og med tirsdag vender kulden imidlertid tilbage. Der er ikke snebyger i sigte, men næste weekenden når termometeret formentlig helt ned på 1-2 grader og frostgrader i nattetimerne.

»Så det er med at huske at nyde det,« siger Martin Lindberg

Den opfordring er hermed givet videre.