Hvis vejrudsigten var en Kim Larsen-sang, ville der ikke være nogen tvivl om, hvilken dagens udgave ville være.

Det kan nemlig siges helt kort:

»Det er i dag et vejr – et solskinsvejr.«

Og den kan vi roligt sætte på repeat hen over weekenden.

Den vagthavende meteorolog på Danmarks Meteorologiske Institut lover nemlig både lune temperaturer og høj sol over det meste af landet de kommende tre dage.

»Ja, vi har hevet godteposen frem. Det bliver ret solrigt de fleste steder,« siger Mette Zhang.

Vinden bliver svag til frisk fra vest og sydvest, og temperaturerne kommer til at ligge mellem fem til 12 grader, køligst ved kyster med pålandsvind.

Med andre ord: En rigtig flot forårsdag.

København, Aarhus, Odense og Aalborg

Et hurtigt kig på vejret i landets fire største byer viser, at der ikke bliver de store forskelle på landsdelene denne fredag.

»Aalborg, Aarhus og Odense får nok lidt mere sol end hovedstaden. Der vil være lidt flere skyer i København i løbet af formiddagen, men ellers er det samme billede over hele linjen,« siger Mette Zhang.

Temperaturmæssigt er der heller ikke de store variationer på storbyerne. Dog kan Aalborg få det »en my« koldere, forklarer meteorologen.

Faktisk ser weekenden endnu pænere ud end fredagen.

»Det bliver ret solrigt. Solen vil skinne fra den står op, til den går ned. Både lørdag og søndag,« lover Mette Zhang.

»Det er et højtryk, der lige nu ligger over England, som er på vej mod Danmark, og så kun meget langsomt bevæger sig mod øst.«

Alt har en pris, og prisen for det flotte, skyfrie vejr de kommende dage bliver ifølge Mette Zhang, at nætterne bliver kolde.

»Det er ikke helt slut med nattefrost, så man skal passe på i haven og trafikken,« siger hun.

Så måske er det nu, man skal ud og købe hyacinter. Og vente lidt med sommerblomsterne.

Og så skal vi for en god ordens skyld måske lige nævne, at 'Det er i dag et vejr...' er skrevet af Ludvig Holstein med melodi af Poul Schierbek.

God weekend.