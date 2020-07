Er du vild med efterår, kommer du også til at elske vejrudsigten for de kommende dage.

Der er nemlig blæst og regn på menuen.

»Det bliver blæsende og køligt, så der er ikke så meget at glæde sig til – med mindre man er til efterår,« lyder det fra Mette Wagner, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

Det meste af ugen bliver det mellem 15-19 grader, og stort set i hele landet vil regnen falde i byger.

Solen vil momentvis titte frem, men weekendens strandkaldende sommertendenser skal man kigge langt efter.

Dog er der et lille lyspunkt for bosiddende og ferierende danskere i Vest- og Nordjylland, hvor det mandag – i hvert fald til at starte med – skulle blive tørt med nogen sol.

Også på Bornholm er der blå huller i skyerne først på dagen, men de trækker sig senere sammen og vil hen mod eftermiddagen vride lidt regn af sig.

Hen ad aftenen ser det ifølge DMI's vejrradar pænt ud over det meste af landet, og natten til tirsdag bliver det klart og tørt. Enkelte steder falder temperaturen til 13 grader.

Hele ugen vil vinden blæse let til frisk fra vest og nordvest. I de nordlige egne stedvis op til hård vind.