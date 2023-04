Lyt til artiklen

Sne og slud, men også sol og to-cifrede temperaturer.

Påskevejret byder på en skønsom blanding af både flot og solrigt forårsvejr og mere vinterligt nedbør.

»Sådan er vejret jo i april.«

Det siger vagthavende meteorolog hos DMI, Hans Wanner, på en kold tirsdag morgen, hvor han kigger på prognoser for påskevejret, der byder på lidt af det hele.

Men inden vi begynder at tage sorgerne på forskud, lægger vi ud med endnu en flot forårsdag tirsdag, som ifølge meteorologen kommer til at ligne de foregående dage.

»Det starter lidt koldt, men så trænger solen igennem, og temperaturerne stiger til mellem fem og otte grader,« siger Hans Wanner og lover en tirsdag med »nogen eller en del sol.«

De kommende dage fortsætter det relativt kolde men solrige vejr, men så trænger lunere luft ind over landet østfra, forklarer han.

Natten til torsdag kommer et nedbørsområde ind over landet fra øst, og så får vi igen et strejf af vinter.

Tirsdagen bliver igen tør med en del sol, men i Nordjylland, især ved Skagerrakkysten kan der komme flere skyer. Dagen starter med frost, men op ad dagen skulle vi komme op på 5-8 grader. Som figuren over dagens maxtemp. viser bliver det antagelig varmest i Jylland. pic.twitter.com/Z7myPk6t0b — DMI (@dmidk) April 4, 2023

»Torsdag morgen byder på nedbør med lidt regn, slud og sne. Det er ikke rigtig forårsvejr,« konkluderer Hans Wanner.

I løbet af dagen holder det dog op med at sne, og så klarer det op.

Langfredag bliver vejret »noget mere klart,« men på påskens sørgeligste dag bliver vejret heller ikke specielt opmuntrende. Vi får en skyet dag med »lidt regn.«

Dog hæfter den vagthavende meteorolog sig ved, at det holder op med at sne.

Påskelørdag og selve påskedag tegner til at blive milde, men også med lidt omskifteligt vejr.

»Det bliver noget mildere og mellem 10 til 13 grader, men vi kan nok godt få nogen sol igennem af og til. Det vil skifte lidt, men sådan er vejret i april.«