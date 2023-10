Det er efterårsferie og det betyder efterårsvejr.

DMI har derfor udsendt en forvarsel for forhøjet vandstand i flere dele af Danmark.

Sådan lyder det på DMIs hjemmeside.

Man skal derfor holde øje, hvis man bor i følgende områder:

Sydlige Lillebælt, Sydfynske Øhav, Lolland-Falsters sydkyst og den Sydøstsjællands kyst.

»I perioden fra onsdag og resten af ugen er vejret fastlåst med et højtryk over Nordskandinavien og et område med lavere tryk vest og syd for Danmark. Det resulterer i en længere periode med kraftig blæst fra øst,« siger meteorolog Mette Wagner.

»I løbet af torsdagen forventes øget vind, op til kulingstyrke, og fredag forventes vinden at nå hård kuling, i den sydlige del stedvis stormende kuling med vindstød af stormstyrke. Det er først i løbet af søndagen, at vinden forventes at aftage til under kulingstyrke.«

Varslet gælder fra Fredag kl. 00.00 til søndag kl. 00.00.

»Den kraftige østlige vind betyder, at der især i Østersøen, sydlige del af Lillebælt og den Sydøstsjællandske kyst vil blive presset en stor mængde vand ind på kysterne fra den Botniske Bugt.«

»Værdierne for vandstanden i løbet af fredag og lørdag er endnu usikre, men DMI varsler for områderne, hvis vandstanden forventes at overstige varslingsgrænser for de berørte områder. «

De seneste prognoser peger på, at vi flere steder i områderne når over varslingskriteriet.

Varslingskriterierne for de berørte områder overstiger 125cm over DVR. Udover de generelle varslingskriterier kan der lokalt være andre varslingskriterier.

De berørte beredskaber og havne vil løbende blive underrettet.

DMI forventer, at man opdaterer senest onsdag, den 18/10, eftermiddag med hvordan tilstanden ser ud.