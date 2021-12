Hvis du synes, det er koldt at være udenfor, som det er lige nu - så risikerer du at blive skuffet, når du læser videre.

For forude venter der os nemlig et noget køligere døgn. Faktisk det, der kan blive til noget, man kalder for et 'is-døgn'.

Det fortæller den vagthavende meteorolog ved DMI, Frank Nielsen, fra morgenstunden fredag.

Først skal vi dog lige igennem en fredag, hvor 'kulden kommer under pres'.

Flere steder begynder det køligt, og der er stedvis risiko for sne- og isglatte veje:

»Så har vi en del frostvejr i den nordlige del af landet, ved Vendsyssel og Himmerland, hvor der ligger meget sne i forvejen. Men ellers er temperaturen lige omkring eller over frysepunktet nu,« siger Frank Nielsen.

Et frontsystem, der ligger over Nordsøen, vil i løbet af dagen komme ind over landet med noget nedbør. Alt afhængigt af, hvor man er i landet, vil nedbøren falde i forskellig form:

»Jo længere sydvest, hvor der er knapt så meget sne og kulde, vil det nok bare være regn. Men længere østpå kan det godt starte som slud og tøsne, før det går over i regn,« forklarer meteorologen og fortsætter:

»Så er der det lidt specielle, når vi kommer nordpå. Det er muligt, særligt i Vendsyssel, at det aldrig går over i regn, men bare falder som sne.«

Efterhånden som temperaturen i løbet af dagen stiger en smule, kan den fugtige luft ende med at blive diset:

»Så kulden er lidt under pres. Det eneste sted, det kan være, at den holder stand, kan være i Vendsyssel,« forklarer Frank Nielsen.

Samme tendens fortsætter lørdag, hvor det kan klare lidt op, mens vinden bliver relativt svag. Temperaturen forventes at blive mellem to og fem grader – dog igen er Vendsyssel formentligt eneste undtagelse.

Det hele vender så igen søndag, hvor der kommer tiltagene østlig og nordøstlig vind, hvilket vil gøre, at det »vil føles ret koldt«. Samtidig vil der begynde at komme byger:

»De går nok mere og mere over i det hvide, efterhånden som søndagen skrider frem, og det lægger sådan set op til, at mandagsdøgnet bliver rigtig koldt.«

Mandag ser det ud til, at det bliver svært for temperaturen overhovedet at komme over frysepunktet:

»Det er det, vi kalder for et is-døgn, hvor vi ikke får temperaturen over frysepunktet, og det kunne godt ske mange steder mandag, hvor vi kan få frost hele dagen,« siger Frank Nielsen.

»Samtidig med det, er der en ret pæn nordøstenvind, så det bliver ret koldt. Det ser ud til, at maksimumstemperaturen mandag ligger fra frysepunktet og til minus fire grader.«

Det er dog formentlig ikke alle steder i landet, at man vil opleve et 'is-døgn', da der stadig er varme i havet, forklarer meteorologen.

Kigger vi på dagens vejr for landets fire største byer, ser det i korte træk således ud:

Aalborg

Her begynder dagen koldest - og det forbliver nok den koldeste by dagen igennem:

»Der bliver noget tung sne, som dagen skrider frem, og så er der meget sne i forvejen deroppe,« siger Frank Nielsen.

København

I hovedstaden kan man måske vågne op til lidt sol først på dagen:

»Der kommer også nogle enkelte byger senere, før det skyer til, og så kommer der slud og regn,« siger meteorologen.

Odense og Aarhus

De to byer får lidt af det samme vejr denne fredag. Dog med enkelte forskelle.

»Odense er måske en smule koldere fra morgenstunden,« siger meteorologen.

Begge byer får byger fra morgenstunden, før det også der lukker til med skyer, der kan give slud og tøsne i løbet af dagen, før det går over i regn.

»I Odense kan det måske blive lidt varmere, måske op til fem grader i løbet af eftermiddagen, mens man i Aarhus må nøjes med to-tre grader.«