De seneste dage har budt på ustadigt vejr med regn, sne, slud og bare trist vejr. Og der er mere af de samme på vej i den nærmeste fremtid.

Store dele af landet vil blive ramt, men på forskellige tidspunkter.

Det fortæller den vagthavende hos DMI lørdag.

»Her til morgen har vi stadig dis og tåge i store dele af Jylland, mens det vil være mere spredt på Sjælland og øerne. Der kan fortsat være enkelte lokale byger,« siger vagtchef Mette Zhang.

Umiddelbart ser det dog ud til at den regn, slud og sne, som er faldet over store dele af landet de seneste dage, vil fortage sig en lille stund.

På nær et enkelt sted.

»På Bornholm vil det stadig komme til at regne store dele af lørdagen,« siger vagtchefen.

Ellers vil dagen byde på overskyet vejr for størstedelen af danskerne. Enkelte steder kan man komme til at opleve solen bryde frem kortvarigt. Og det er umiddelbart er forvarsel for, hvad der skal ske senere på weekenden.

Natten til søndag kommer endnu en byge over landet. Den vil afgive både regn og slud. Først over den nordlige del af landet og siden brede sig.

Men så kommer opklaringen.

»I det nordlige af landet kommer opklaringen i løbet af søndagen. Og vi kommer til at få solen en del at se. Som dagen skrider frem, så rammer opklaringen store dele af landet,« siger vagtchefen.

Selvom solen kommer frem, så vil det dog gå langsomt for de sydlige egne, hvor fronten fra natten vil blive hængende og give nedbør.

Men i resten af landet kan det blive en flot og kold dag.

»Søndag kan blive det, vi kalder et isdøgn, hvor temperaturen aldrig kommer over frysepunktet.«

»Der vil være masser af sol, men det vil være koldt,« siger Mette Zhang.

København

Lørdagen kommen til at byde på overskyet vejr i københavnsområdet. Vinden vil være svag og temperaturerne vil ligge mellem 3-4 grader.

Man kan være heldig at se solen kortvarigt lige før middagstid.

Aarhus

Det er en kølig start på lørdagen med temperaturer kun lige over frysepunktet. Det vil stige til mellem 3-4 grader i løbet af dagen.

Skyerne vil være det bærende dække. Solen kan titte frem kort på den anden side af middag.

Odense

Overskyet og køligt vil være temaet lørdag i Odense. Mellem 2-4 grader og nærmest ingen vind til at indlede dagen på.

Solen kommer man ikke til at se meget til.

Aalborg

Det bliver en køligt dag i det nordjyske. Temperaturen kommer aldrig til at snige sig over 2 grader på noget tidspunkt.

Som dagen skrider frem vil vinden tage til. Men solen kommer man ikke til at se meget til.