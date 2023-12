Når det kommer til vejret til og med lørdag, er prognoserne 'rimelig enige'.

Men så sker der noget på selve nytårsaftensdag på søndag.

Og det skaber en del usikkerhed om, hvad vi kan have i vente.

Sådan lyder det i en vejrkommentar, som meteorolog Jesper Eriksen har forfattet på DMIs hjemmeside.

Hvis vi begynder kronologisk, så kommer de sidste dage af året til at være præget af, at kold luft befinder sig nord for Danmark.

I perioder vil kulden søge sydover mod Danmark, forklarer Jesper Eriksen:

»Dette kommer til at give os en ustadig vejrtype med en veksling mellem solskin og skyer, krydret med blandede nedbørsformer og indslag af blæst.«

Meteorologen forklarer, at de forskellige vejrprognoser er forholdsvis enige om den generelle vejrudvikling frem til på lørdag – hvilket kan give os både solglimt, men også regn, slud- eller snebyger – men der er omvendt 'stor uenighed' i prognoserne om, hvordan vejret bliver selve nytårsaftensdag.

»Flere prognoser truer dog p.t. med, at et ret kraftigt østgående lavtryk tager en bane henover et endnu ikke præcist fastlagt sted i Nordeuropa,« forklarer Jesper Eriksen i sin vejrkommentar og tilføjer:

»Vi holder øje med de kommende prognoser.«

Ser man på det billede, de foreløbige prognoser tegner for nytårsaften, ser det ifølge DMI ud til, at vi kan forvente os mest skyet vejr med regn, slud eller sne i løbet af dagen.

Mod aftenstid kan vekslende skydække også kaste byger med regn, slud eller sne af sig, mens der hele døgnet kan være vind op til kuling fra sydvest og senere mest fra nord og nordvest.