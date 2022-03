Det kan vist ikke være gået nogens næse forbi, at der er usædvanligt godt forårsvejr i år.

For ikke nok med at marts allerede har givet os flere soltimer, end hvad en hel måned normalt giver, så er der også blevet registeret en ny varmerekord.

En rekord, der lyder på 11,5 minusgrader, og som forskere nu kalder for 'utænkelig' og 'umulig', skriver Dagbladet.

Den høje temperatur blev målt fredag på forskningsbasen Concordia, der er beliggende i tre kilometers meters højde, oplyser det franske meteorologiske institut Meteo-France.

På den sydlige halvkugle falder temperaturen ellers normalt først sidst på sommeren, men på stationen Dumont d'Urville i Antarktis var det anderledes. Her blev den i marts målt til 4,9 plusgrader.

Og ifølge Jonathan Wille, der er geofysiker, lå den forrige rekord på minus 13,7 grader, hvilket betyder, at rekorden slået med 1,5 grader.

Over for The Washington Post kalder Jonathan Wille varmerekorden for 'unik' og fortæller, at den har vendt op og ned på forskernes forventninger til klimasystemerne.

Det samme mener Stefano Di Battista, der er klimaforsker i Antarktis. På hans Twitter-profil skriver han nemlig, at de usædvanlige høje temperaturer ville være blevet betragtet som noget 'umuligt' og 'utænkeligt' for ganske kort tid siden.

Jonathan Wille sammenligner desuden de rekordhøjetemperaturer med hedebølgen i Canada og det nordvestlige USA i 2021. For også her mente forskere, at det ikke ville ske.

'Det her er ligesom hedebølgen i Canada og de nordvestlige dele af USA i 2021. Det kommer ikke til at ske,' skrev han.