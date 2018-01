Mere end 25 procent af jordens overflade vil være ørken i år 2050, hvis ikke der bliver gjort noget drastisk ved den globale opvarmning.

Så dyster er fremtidsforudsigelsen ifølge en ny undersøgelse, Nature Climate Change, skriver Newsweek.

Undersøgelsen viser, at hvis temperaturen stiger med to grader om året i de næste 32 år, vil mellem 20 og 30 procent af jordkloden til den tid være ørken.

Det kan undgås i to tredjedele af de kritiske områder, hvis temperaturstigningen blot er på 1,5 grader om året.

»Lige nu stiger den globale temperatur med en grad om året. Hvis vi reducerer mængden af drivhusgasser, der driver ud i atmosfæren, kan vi sikre, at den kun stiger med 1,5 grad om året og ikke to grader, som vil være katastrofalt,« siger forskeren Su-Jong Jeong.

Paris-aftalen

At holde den årlige temperaturstignig på 1,5 grad er lige præcis, hvad Paris-aftalen går ud. Den har alle lande skrevet under på - undtagen USA.

I juni måned annoncerede USAs præsident Donald Trump, at USA planlagde at trække sig ud af aftalen. Det gjorde han, fordi han mente, den var for dyr for landet.

Trump er kendt for at være skeptisk over for den globale opvarmning. Senest i et tweet 29. december, hvor han skrev:

'Det bliver den koldeste nytårsaften nogensinde i det østlige USA. Vi kunne godt bruge noget af den gode gamle globale opvarmning, som vores land og ingen andre ville betale billioner af dollar for at bekæmpe.'

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2017

Derudover fjernede Donald Trump 'klimaforandringer' fra listen over nationale sikkerhedsfarer i midten af december.

De områder, der har størst risiko for at blive til ørken er:

Centralamerika

Sydøstasien

Sydeuropa

Sydafrika

Sydlige Australien