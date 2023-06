Et skybrud kan være på trapperne – og det får forsikringsselskabet Tryg til at advare sine kunder.

Efter flere uger uden nedbør er jorden i Danmark knastør.

Det kan betyde, at vandet har sværere ved at trænge ned i jorden. I stedet er der risiko for, at vandet søger andre veje, eksempelvis din bolig, oplyser Tryg i en pressemeddelelse.

Derfor er det ikke den værste idé at gå en runde og tjekke sit hus – og sørge for, at der ikke er nogen utætheder, og dække dem til, hvis det er tilfældet, skriver Tryg.

»Vi opfordrer også til, at man indenfor i huset fjerner personlige ejendele fra steder, der kan være udsatte i tilfælde af oversvømmelse og vandindtrængning, for eksempel i kælderen,« siger Charlotte Dietzer, skadechef i Tryg, og fortsætter:

»Forsikringen dækker ved skybrud, men vi kan jo ikke erstatte gamle minder i form af billeder og breve eller andre genstande af høj affektionsværdi, hvis de bliver beskadiget af vandet. Med nogle små foranstaltninger som at sætte ejendelene op på hylder i kælderrummet kan du gøre en kæmpe forskel.«

Trygs erfaring er, at tusindvis af danskere hvert år får vandskader som følge af skybrud.

DMI har meldt ud, at der er risiko for skybrud og torden fra fredag klokken 16 til 20.

Sydvest-, Midt-, Nord- og Sydjylland, Nord-, Midt- og Sydvestsjælland samt Lolland er de områder, som kan blive ramt, melder DMI.

