Det er ikke nogen hemmelighed, at der denne fredag kommer til at falde en del sne rundt omkring. Igen.

Det får nu forsikringsselskabet Topdanmark til at komme med en advarsel, der er rettet mod bilister.

Den seneste tid har forsikringsselskabet nemlig kunnet konstatere, at dets kunder i høj grad har været involveret i særligt én type uheld, mens sne og kulde den seneste måneds tid har ramt landet:

Påkørsler bagfra.

Det oplyser Topdanmark i en pressemeddelelse fredag morgen. Derfor advarer og råder man nu bilister til at være opmærksom på lige netop den type skade.

»Vi kan se i vores tal, at antallet af påkørsler bagfra voksede markant i januar sammenlignet med samme periode året før. Det skyldes uden tvivl det voldsomme snevejr, og derfor opfordrer vi danskerne til at være særligt opmærksomme fredag,« forklarer Rasmus Ruby-Johansen, der er skadedirektør i Topdanmark.

Alene i januar rapporterede Topdanmarks kunder om mere end tusind påkørsler bagfra.

Det er en fordobling i forhold til antallet i januar 2023, lyder det i pressemeddelelsen.

Det gælder derfor om at køre efter forholdene og holde afstand, når sneen skaber problemer på vejene, lyder det blandt andet fra Vejdirektoratet.

»Sneen trækker op over landet fra syd gennem hele fredagen, så vi opfordrer til at køre efter forholdene, holde god afstand til andre trafikanter, og holde sig opdateret om den aktuelle trafik- og vejrsituation,« lyder det i et opslag fra Vejdirektoratet på det sociale medie X.

Også DMI advarer om, at der risiko for sne- og isglatte veje mange steder.