Dem, der hungrer efter det lune forårsvejr, kan godt begynde at se frem til næste måned.

En blæsende marts måned med masser af nedbør bliver nemlig efterfulgt af en lun og lækker april måned med flere solskinstimer samt højere temperaturer end sædvanligt for årstiden.

Det oplyser DMI i deres såkaldte langtidsprognose, hvor de desuden afslører, at vi lokalt kan være så heldige, at temperaturerne når helt op omkring de 20 grader.

'Prognoserne antyder, at lavtrykkene forskydes op over Nordskandinavien, og at der samtidig er tendens til højtryksopbygning over Centraleuropa', skriver DMI i prognosen og fortsætter:

'Det vil generelt betyde rolig vestlig eller sydvestlig strømning af mild luft, samt stabilt, lunere og mere solrigt vejr.'

Det er dog ikke kun en forårsvarme på omkring 1-2 grader højere end normalt, vi kan glæde os til. Udover lunere temperaturer kan vi nemlig også se frem til færre regndråber end normalt.

'Samlet set forventes april at blive varmere end normalt med nedbør omkring normalen eller lidt under', skriver DMI i prognosen om april, som klimatisk da også er årets tørreste måned herhjemme.

De fleste dage i april vil byde på forårstemperaturer på mellem 10-15 grader - samt altså en smule højere temperaturer lokalt -, men da der stadig er risiko for lavtryk og forbigående regnvejr, vil der højst sandsynligt komme perioder med lidt koldere temperaturer på mellem 6-10 grader.

Det er dog minimalt med mængden af nedbør, påpeger DMI:

'Der kan passere lavtryk eller fronter fra vest, men i så fald, vil de være svækkede og uden de store nedbørsmængder.'

Da der er tale om en langtidsprognose, er der en vis usikkerhed forbundet med prognosen, men ifølge DMI kan man dog godt driste sig til at se frem mod april-vejret:

'Alt i alt er der - trods tiltagende usikkerhed - optimistiske toner for starten af april, for dem der længes efter foråret,' lyder det fra DMI's langtidsmeteorolog Steen Hermansen.