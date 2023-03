Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tirsdag morgen er kørsel med vindfølsomme køretøjer – igen – blevet forbudt på Storebæltsbroen.

Forbuddet kommer til at vare en rum tid.

Sund & Bælt oplyser på Twitter, at forbuddet trådte i kraft omkring klokken 07.30.

Det forventes først ophævet klokken 9.30.

I nat var det også forbudt at passere med vindfølsomme køretøjer. Forbuddet blev ophævet klokken 05.00, men er nu genindført på grund af den atter tiltagende vind.

Også på Langelandsbroen og Svendborgsundbroen advares trafikanterne om kraftig vind.

På Langelandsbroen er vinden nu så kraftig at lette og vindfølsomme køretøjer frarådes at køre over, oplyser Vejdirektoratet.

Der er dog ikke nogle restriktioner for, hvem der må passere de to broer.

Snestormen påvirker i det hele taget både vejr- og trafiksituationen over hele landet. Du kan følge med minut for minut i vores liveblog, som du finder lige HER.