Vinteren er slut, men det har vejret bare ikke opdaget.

Sådan beskriver DMI selv det kølige forårsvejr, vi må trækkes med i april, og torsdag bliver ingen undtagelse.

Beskrivelsen er hentet fra DMIs egen hjemmeside, og meteorologen bag ordene, Bolette Brødsgaard, beklager det sølle forårsvejr, da B.T. fanger hende på telefonen torsdag morgen.

»Det er svært at sige så meget om dagen i dag,« siger hun nærmest undskyldende om udsigten til endnu en kølig dag.

Hun tilføjer dog, at vi ikke kan se frem til hverken sne, slud- eller haglbyger som de foregående dage, men der er heller ikke – desværre – milde forårstendenser på vej lige med det samme.

Til gengæld melder hun om en dag med tørt og køligt vejr.

Så trods alt en torsdag, som hun kalder for »en fin dag« rent vejrmæssigt.

Men alting har som bekendt en ende – også tørvejr.

Foråret er på vej, som denne blomstrende pil viser. Men vejret har ikke opdaget, at vinteren er slut. I dag får vi tørt vejr og her til morgen nogen sol . Men temp. kommer ikke over 7 grader. pic.twitter.com/cyZGmU4794 — DMI (@dmidk) April 8, 2021

»Det er om at nyde dagen i dag, hvor vi især i formiddagstimerne får sol,« siger hun og tilføjer, at det senere vil blive mere skyet.

»Det vil stadig blive en dejlig dag, bare ikke så solrig,« understreger hun.

Sidst på eftermiddagen kommer der nemlig regn i det jyske, som trækker ind over landet. Heldigvis bliver det ikke de store mængder, der er udsigt til.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem fire til seks, syv grader, og så bliver det blæsende.

»Vinden tiltager til frisk vind, og i eftermiddag får den et nøk op til hård vind fra en vestlige og sydvestlig retning.«

»Det vil føles som vejr, der er til hue og vanter,« konkluderer hun.

Alligevel tøver hun ikke med at anbefale torsdagen til udendørs aktiviteter. Fredagen ser nemlig noget våd ud.

»Den regn, der kommer i aften, bliver starten på en mere ustadig periode hen over fredagen. Lørdagen tegner nogenlunde brugbar til at være udenfor, og så kommer der et nyt regnvejr ind søndag.«