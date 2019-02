De kommende dage kan danskerne se frem til mere forårsvejr, men vi skal også vænne os til tågede morgener.

Det oplyser Mette Wagner, vagthavende meteorolog hos DMI, som fortæller, at det vil blive ganske lunt for årstiden.

»Vi kan love op til tocifrede grader næsten alle dagene. Men kysterne vil opleve større temperaturforskelle«.

Mandag morgen klarer det stille op. Der vil være steder med mulighed for sol, mens andre skal vente længe på opklaring. Temperaturen vil lande på 10 grader og ingen vind.

Natten byder på skyer, dis og to grader. Der forventes ikke nattefrost – i så fald vil det være meget lokalt.

Tirsdag og onsdag vil danskerne nok finde forårsfornemmelserne frem, for efter en tåget morgen bliver det 12-13 grader med fine muligheder for sol i landet. Men her er Nordvestjylland undtaget, for der vil man opleve havgus og tåge.

Torsdag rammer vi en køligere dag. Solen starter med at være fremme i de nordvestlige egne, men så forsvinder den altså, og skyerne tager over i hele landet.

Det vil blive 5-10 grader, imens man ved kysterne vil opleve en temperatur på 5-7 grader.

Vi vil i den kommende uge gå på weekend med skyer fra fredag morgen, men det klarer op i løbet af dagen med mulighed for sol og 4-9 grader.

Men forårstegnene går lidt i stå, når vi rammer weekenden og kommer ind i kalenderforåret. Vejret ser nemlig ud til at skifte gear i næste weekend.