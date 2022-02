Solen skinner og himlen er blå.

Og det føles næsten for godt til at være sandt, men dét er det ikke.

For den sidste weekend i februar byder på lyse, milde og solrige dage.

Sådan lyder meldingen fra Mette Zhang, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

»Vi tager en pause fra gråvejr og regn i weekenden. Vindstille og sol om dagen, klare og kolde nætter,« siger hun til B.T.

Dagstemperaturen vil ligge på fire til otte grader, mens nattetimerne byder på minus to til tre grader.

Så dagdrømmer du om en gåtur i skoven – eller en kop eftermiddagskaffe i en solstråle – kan du trygt bevæge dig udenfor.

»Det bliver godt landet over. Søndag kan der være en lille risiko for skyer i den sydlige del af landet, men det er meget usikkert,« fortæller Mette Zhang ydermere.

Hvor længe de tidlige forårsnoter holder, kan der på nuværende tidspunkt kun gisnes om. Men de langvarige prognoser tyder på, at der den kommende tid er gode chancer for at fange en solstråle.