Sne, slud og nattefrost, men også dage med to cifrede temperaturer og høj sol.

Det er lige før, man bliver helt rundforvirret, når man læser DMIs månedsprognosen for vejret resten af april.

For skal vi indstille os på lunt og solrigt forårsvejr eller kølige dage med slud, sne eller regn eller måske blæst?

Svaret er ikke et »enten eller«, men derimod et »både og«.

For den langtidsprognose for vejret i april, som Danmarks Meteorologiske Institut udsendte tirsdag byder på en skønsom blanding af det hele.

Langtidsmeteorolog Lisette Strauss Grenbom skriver i den nye månedsprognose, som gælder frem til 2. maj, om et ustadigt forårsvejr med både regn, sludbyger og solskin.

»Der ligger stadig is og kulde mod nord og nordøst, og det er begyndt at blive varmt over Sydeuropa. Derfor kan vi i korte træk få 'vinter' fra nord og 'sommer' fra syd,« skriver meteorologen i prognosen, som kan ses i sin helhed på DMIs hjemmeside.

Og som om det ikke var skizofrent nok:

»Fra vest får vi vejret fra det tempererede Atlanterhav i form af lavtryk, som derfor føles mere 'efterårs-ustadigt',« lyder det i prognosen.

Næste uge starter ifølge prognosen køligt med slud og sne i nedbøren – men ugen ser ud til at slutte lunt og solrigt.

Uge 16 tegner lige nu til at begynde »nogenlunde pæn«, men det fine forårsvejr bliver hurtigt afløst af fronter med skyer, regn og lidt vind, fremgår det af prognosen.

Når vi når frem sidst i april måned, understreger Lisette Strauss Grenbom, at prognoserne er meget usikre.

Desværre, fristes man til at sige, for her skriver hun om »solskin og pænt forårsvejr«.

Men bare rolig: Det kan godt være, at forårsvejret er omskifteligt, men én ting står i hvert fald fast:

Du kan være sikker på, at du kan læse meget mere om det efterhånden, som vi bevæger os gennem det.