Ikke siden 2003 har Mars været så tæt på Jorden, som den er nu. Lige nu har du altså de bedste betingelser for at se den røde planet med det blotte øje. Skal du have et perfekt fotografi til scrapbogen, er der dog ét problem.

Fredag aften valfartede danskerne til kyster og tagterrasser for at se den såkaldte blodmåne, som fremkom nær horisonten, da Solen og Månen stod på linje med Jorden imellem sig. Samme dag lavede Mars samme manøvre som Månen - men da den røde planets kredsløb er elipseformet, er det først nu, Mars er så tæt på Jorden, som den kommer i denne omgang.

57,59 millioner kilometer væk for at være nøjagtig - og det er altså tæt på rekorden på 55,72 millioner kilometer, som blev slået helt tilbage i - og hold nu fast - 57.617 år før vor tidsregning, skriver Earthsky.com.

Til trods for at Mars nærmest smyger sig forbi, skal du ikke sætte næsen op efter det perfekte foto af planeten. Netop nu raser en enorm støvstorm nemlig på Mars, hvilket gør den røde planet sløret at se på gennem en linse. Kigger du på himmellegemet med det blotte øje, burde stormen dog ikke have nogen betydning.

Mars var tættest på Jorden klokken 7 tirsdag morgen, men vil kunne ses helt klart på himlen i flere dage herefter. Næste gang Mars er så tæt på Solen er i 2035.