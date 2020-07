De færreste boligejere overvejer forebyggende tiltag mod vandskader, mener Københavns Kommmune.

Derfor lancerer kommunen nu en kampagne, der opfordrer københavnerne til at sikre deres hjem for at undgå vand i kælderen. Det skriver TV2 Lorry.

Storbyen har været ramt af skybrud stort set hvert år siden 2010 - samme tendens ses i resten af landet.

»Ved skybrud stiger kloakvand ofte op gennem afløbet, fordi kloakkerne bliver overfyldte. Derfor er det en god idé at få sløjfet kloakafløb i kælderen eller installeret højvandslukkere,« siger områdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen, Mikkel Balskilde til mediet og tilføjer:

»Mange skader skyldes også små ting, som tilstoppede afløb, riste og tagrender, så det vil jeg vil også anbefale, at man kigger på,« siger han.

Vandet kan også komme ind udefra, så hvis terrænet kan skråne væk fra dit hus, og der kan støbes kanter omkring kældernedgange, er man godt hjulpet, lyder det i kommunens guide.

Er der først kommet vand ind i kælderen, handler det om at begrænse skaden:

Luk døre og vinduer, læg noget tungt oven på gulvafløbet eller byg en midlertidig dæmning foran kældernedgangen med f.eks. sandsække.