Mange drømmer om at hive kælken frem, når vi på søndag markerer, at julen for alvor går i gang, når det første lys skal tændes i adventskransen.

Men den drøm kan man godt skyde en kold snebold efter. Det bliver tværtimod en lun omgang.

Uge 48 bliver en tvetydig en af slagsen, når man ser på vejrudsigten. Sol, kraftig vind, nedbør og sol igen.

Ugen starter med mildt vejr, senere kommer der regn og kraftig vind, og til slut bliver det mildt og lunt.

Det betyder, at der er lange udsigter til at kaste med snebolde, bygge huler og lave snemænd, når vi rammer første advent på søndag, fortæller DMIs vagtchef, Thyge Rasmussen.

»På søndag kommer vi op på 8-10 grader. Der kommer man ikke til at fryse ret meget,« siger han.

Årets november sammenlignet med DMI's normal Vis mere Årets november sammenlignet med DMI's normal

I slutningen af ugen trænger de fleste sikkert også til et afbræk fra blæst og regn, som kommer til at præge onsdag, torsdag og fredag.

Det våde og blæsende dage skyldes, at Danmark bliver ramt af vinde fra sydlig retning, fortæller Thyge Rasmussen.

»Vi får luft fra kontinentet, og der er det ikke specielt varmt lige nu,« siger han.

Søndag vender vinden til gengæld.

»Når vi kommer frem til weekenden vender vinden, så den kommer fra sydvestlig retning.«

»Så vinden kommer fra Nordsøen, hvor vandet er varmt på omkring ti grader. Det får temperaturen i luften til at stige til 8-10 grader på søndag,« siger Thyge Rasmussen.