Strid blæst og byger, men måske også »nogen sol.«

I forhold til søndagens efterårsagtige vejr er der godt nyt på vej i denne uge, men både mandag eller tirsdag fortsætter lidt i det kølige spor.

»Så slemt er det jo heller ikke,« lyder det dog fra vagthavende meteorolog i DMI Klaus Larsen mandag morgen, da han lægger ud med at tale om byger, blæst og hagl både mandag og tirsdag.

»Men man skal sørge for at klæde sig godt på, for det bliver ikke specielt varmt,« tilføjer han.

Og når han siger, at det kølige og blæsende vejr ikke bliver så slemt endda, så skyldes det, at der trods alt er mulighed for lidt sol ind imellem.

Til gengæld betyder den friske og stedvis hårde vind, at de otte-ni grader vil føles som blot to til tre graders varme.

Især i det jyske kan der komme byger.

»Sådan vil det være de kommende dage, og der kan også være lidt hvidt i nedbøren,« forklarer Klaus Larsen.

Det bliver en lidt blæsende dag, op til frisk vind. Der kommer nogen sol og enkelte byger. Temperaturer op til 8 grader.

Temperaturerne om natten ryger også stadig under frysepunktet, og derfor vil der fortsat være risiko for glatte veje i morgentimerne.

Heldigvis tyder prognoserne på, at vi allerede fra og med onsdag kan glæde os til vejr, der minder lidt mere om forår.

Vinden vil aftage, og det bliver tørvejr.

»Men vi skal nok hen til fredag, lørdag og søndag, før vi kommer over ti grader,« siger den vagthavende meteorolog.

»Men det vil føles betydelig mere behageligt, og kan man finde en krog mod syd, vil det nærmest føles som lidt af et mirakel.«