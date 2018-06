Hvis du er træt af det triste gråvejr, der har præget landet de seneste dage, så skal du glæde dig til næste uge. Vejret tager nemlig et gevaldigt tigerspring og stiger med ti grader.

Blæst - og megen af den - har præget landet fra morgenstunden fredag. Faktisk blæser det så meget, at der ifølge DMI fredag eftermiddag vil være tale om en 'regulær kuling med kraftige vindstød, der er tæt på storm' - særligt ved Vestkysten. De voldsomme vindstød gør samtidig, at temperaturen føles en del lavere, end den faktisk er.

I eftermiddag vil termometrene de fleste steder vise mellem 16-17 grader.

»Men et bud er, at det nogle steder vil føles omkring 10 grader,« fortæller den vagthavende meteorolog hos DMI, Frank Nielsen, til B.T.

Til alle dem, der savner varmen, fortæller han dog, at fredag formodes at blive den køligste dag de kommende uger. For fra weekenden begynder varmen at vende tilbage, hvilket vil kulminere i midten af næste uge, hvor vi vil kunne få op til 28 grader.

»Det går stille og roligt den rigtige vej fra weekenden, hvis man er interesseret i sommervejr, mens det går den anden vej, hvis man er interesseret i vand, for det kommer der ikke meget af,« fortæller Frank Nielsen.

Endnu en kølig og blæsende dag.

18 grader og op til hård vind med kraftige vindstød. I de sydlige egne er der krydret med byger nogle steder.

Men mere sommerlig vejr er på vejr se https://t.co/z31clPlaGl pic.twitter.com/POIebTKZny — DMI (@dmidk) 22. juni 2018

Mandag får vi mellem 20 og 25 grader, og tirsdag kan temperaturen liste sig op på 26 og måske endda 27 grader lokalt. Dog bliver det varmest inde i landet.

»Langs Vestkysten tror jeg ikke, man tager badetøj på, for der er nok kun 18 grader på grund af vinden.«

Onsdag vil temperaturen ligge sig mellem 25 og 28 grader, hvilket nok bliver det højeste, men også dagene efter vil det gode vejr fortsætte.

»Der ser ikke rigtig ud til at være nogen ende på det, i hvert fald ikke de kommende to uger. Det ser ud til at være en god, stabil periode, vi kommer ind i. Så det er med ikke at blive forkølet de kommende dage, så man kan nyde det gode vejr fra næste uge,« siger Frank Nielsen.