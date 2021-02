Tocifrede frostgrader!

Danmark er i den grad havnet i dybfryseren.

Og selvom vi allerede har brugt den fortærskede vejrmetafor et par gange denne vinter, så gør vi det altså lige igen.

For du er i den grad stået op til en morgen, der er piv-kold.

I løbet af natten bevægede termometret sig helt ned under 10 minusgrader – omkring Karup målte de helt ned til minus 12 grader.

»De fleste steder har der været ned til minus 11 grader, og kombineret med vinden føles det ekstra koldt,« siger vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Klaus Larsen.

Han forklarer, at minus 12 grader med vind føles som minus 22 grader på den bare hud.

Årsagen til de meget lave temperaturer den forgangne nat er, at det er skyfrit og klart vejr, at der næsten ingen vind var, og at jorden flere steder er dækket af sne, forklarer meteorologen. Forholdene er simpelthen til stede til, at temperaturerne kan blive så lave.

Det bliver koldt med sol til de fleste. Der kommer mere sne til Bornholm samt omkring Kattegat og Lillebælt.

Dagen starter mange steder med 7 til 12 graders frost, men i løbet af dagen stiger temperaturer. Det bliver dog atter et frostdøgn.

Temperaturerne stiger i løbet af dagen til mellem to og fem graders frost, men vi har alligevel en isnende kold torsdag i vente, forudser Klaus Larsen.

En svag til frisk vind får det nemlig til at føles endnu koldere.

»Det vil man tydeligt kunne mærke, hvis man bevæger sig uden for.«

Torsdag morgen har DMI et varsel om snefygning for Bornholm, men bortset fra Solskinsøen er der ikke meget mere sne på vej lige med det samme.

»Der er snebyger på vej gennem Østersøen, som rammer den sydøstlige del af Bornholm. Samtidig er det stadig blæsende, så det fyger rundt derovre. Viden aftager i løbet af dagen, men i formiddag er der stadig risiko for en del fygning,« siger han og understreger, at der ikke falder sne nok til at kalde det en snestorm.

Ellers er det primært omkring Kattegat og Lillebælt, at det bliver skyet med lokale snebyger.

Resten af landet har udsigt til en pæn, men altså også meget kold dag med nogen sol, lover Klaus Larsen:

»Temperaturerne stiger langsomt i løbet af dagen, men selv med tre graders frost og let vind, vil det føles som otte til ni graders frost.«