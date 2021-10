Torsdagen begynder gråt og tåget, men glæd dig:

Oven over skyerne er himlen altid blå, og her ligger solen og venter på os.

Så fortvivl ikke over den tætte tåge, der ligger over store dele af landet torsdag morgen.

Når den er lettet i løbet af formiddagstimerne, får vi nemlig en både solrig og vindstille dag, hvor de gyldne efterårsfarver rigtig kommer til deres ret.

Det lover vagthavende meteorolog i DMI Trine Pedersen.

»Vi får tørt og stabilt vejr, som holder i hvert fald til og med lørdag,« forudser hun og forklarer, at det skyldes en front, der går nord om landet og giver stabilt, tørt og roligt vejr med 'perioder med sol'.«

Med andre ord efterårsvejr, når det er bedst med gyldne farver, sol og næsten ingen vind.

Eneste lille »men« er den nordvestlige del af Jylland, hvor solen måske bliver lidt sløret.

»Men ellers tror jeg også, der kommer fint med solskin her,« siger Trine Pedersen.

Det er altså ikke en dag med de store regionale forskelle.

Et kig på de fire største byer ser sådan ud:

København

Hvis du bor inde midt i byen, kan det godt være, at det ikke ser særligt tåget ud fra morgenstunden, men Trine Pedersen advarer alligevel om, at du godt kan forvente en tur gennem det grå, når du begiver dig ud. Ellers er der lagt op til en flot dag i København med en lidt grå formiddag, som efterfølges af sol i eftermiddag. Op til 14 grader og næsten ingen vind.

Odense

Det samme billede gør sig gældende for Odense, hvor dagen begynder med tæt tåge, men faktisk ender det rigtig flot med nogen sol sidst på eftermiddagen. Her kan temperaturerne komme op på 15 grader, forudser DMI.

Aarhus

Aarhusianerne kan godt finde det berømte smil frem, for Smilets By kan se frem til sol fra midt på formiddagen og resten af dagen. 15 grader og meget svag vind bidrager også til indtrykket af en meget flot efterårsdag.

Aalborg

Også i Aalborg viser oktobervejret sig fra sin flotteste og mildeste side. Her ser det også ud til, at man slipper for den tåge, som stort set resten af landet kommer til at døje med i morgentimerne. Lidt skyer hist og her i formiddags- og eftermiddagstimerne slipper aalborgenserne dog nok ikke for.

Og som antydet er det altså svært at bevare pessimismen her sidst på ugen:

Det flotte efterårsvejr bliver nemlig på os de kommende dage, og vi skal ifølge Trine Pedersen helt frem til søndag, før det begynder at gå den anden vejr igen.