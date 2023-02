Lyt til artiklen

Velkommen til en fin søndag med sol til de fleste.

Selvom du er stået op til en isnende kold søndag morgen, så er der ikke grund til at fortvivle:

Trods minusgraderne fra morgenstunden tegner dagen nemlig til at blive både flot og solrig i stort set hele landet.

Sådan lyder den optimistiske melding fra den vagthavende meteorolog hos DMI, Martin Lindberg.

»Det bliver en fin søndag med solrigt vejr,« siger han og forklarer, at det er den kolde og tørre luft, der giver os det flotte vintervejr.

Så det kan godt være, at det stadig føles bidende koldt. Til gengæld vil solen skinne over det meste af landet gennem de kun sparsomme skyer.

»Vi har haft frost de fleste steder i nat, og temperaturerne ligger fra morgenstunden mellem frysepunktet og fem graders frost. Med solens hjælp stiger temperaturerne i løbet af dagen,« siger Martin Lindberg.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem to og fem grader, og vinden bliver let til jævn. Ved kysterne op til frisk.

Det bliver en fin søndag med solrigt vejr og let til frisk nordlig vind. Efter en ret kold morgen med let frost når temp. efterhånden op mellem 2 og 5 grader. Et kraftigt højtryk ved Skotland vil give os flere dage med tørt vejr, svage vinde og perioder med sol. pic.twitter.com/qODKDVqgVp — DMI (@dmidk) February 26, 2023

Bornholmerne må dog forvente lidt flere skyer, og her er der også risiko for en enkelt snebyge hist og her.

De kommende dage ser også flotte og solrige ud, lover den vagthavende meteorolog.

Der er dog ingen grund til at tro, at foråret står for døren, selvom kalenderen snart siger 1. marts.

»Det har lange udsigter. Prognoserne taler deres tydelige sprog. Vi får stadig mange nætter med nattefrost,« siger Martin Lindberg, som dog skynder sig at tilføje:

»Det er den tørre og kolde luft, der gør, at vi får bedre chancer for sol. Så den positive ting er der ved det.«