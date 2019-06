Tusindvis af lyn glimtede over hele landet onsdag aften. Regnen væltede ned, og flere steder var der skybrud.

DMI anslår, at der i luften over Danmark blev registreret et sted mellem 3.000-4.000 lyn i forbindelse med tordenvejret.

»Det var et større system, der passerede, så der var forholdsvis mange lyn,« fortæller vagthavende meteorolog fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Henning Gisselø, til B.T. torsdag morgen.

Han understreger dog, at det er et skøn. Det præcise tal er nemlig ikke opgjort endnu.

Flere tusinde lyn glimtede over Danmark onsdag aften, da et kraftigt uvejr ramte landet. Billedet er hentet i arkivet og viser et uvejr over København ved en tidligere lejlighed. (Arkivfoto) Foto: Kristian Juul Pedersen Vis mere Flere tusinde lyn glimtede over Danmark onsdag aften, da et kraftigt uvejr ramte landet. Billedet er hentet i arkivet og viser et uvejr over København ved en tidligere lejlighed. (Arkivfoto) Foto: Kristian Juul Pedersen

Og ingen gik fri, da det kraftige uvejr onsdag aften ramte Danmark. Over hele landet faldt der masser af nedbør, og lyn og torden buldrede fra himlen.

Flere steder var det så heftigt, at der var tale om lokale skybrud.

Det var særligt slemt i den østlige del af landet, og navnligt hovedstadsområdet blev hårdt ramt.

Meteorologen forklarer, at lynene kom i et bælte fra Langeland, over Fyn og op til vest for Aalborg. Især den østlige del af Falster, Østsjælland og København blev ramt.

(Arkivfoto) Foto: JAKOB DALL Vis mere (Arkivfoto) Foto: JAKOB DALL

Mange steder i Jylland faldt der mellem 15 til 16 millimeter, og i København nåede man lige nøjagtig over skybrudskriteriet flere steder.

Her var det særligt Rødovre, Hvidovre, Vallensbæk og Nørrebro, der faldt mest.

»Det var heftigt, da det stod på, men det var hurtigt overstået igen, så det blev ikke til de store mængder nedbør.«

Netop som uvejret var værst over Storkøbenhavn, gik DMIs hjemmeside ned. Det er endnu uvist, hvad de tekniske problemer skyldes, forklarer meteorologen, men teknikere arbejdede på højtryk og fik siden op at køre igen efter en god times tid.

Det voldsomme vejr gav også travlhed hos politi og redningsberedskabet.

I flere politikredse var der meldinger om lynnedslag i bygninger, mindre brande og trafikale problemer.

I Københavns Lufthavn blev en 58-årig mandlig medarbejder ramt af lynet. Han blev kørt til behandling på hospitalet, men meldes torsdag morgen uden for livsfare.

Heldigvis melder DMI om en nogenlunde pæn torsdag, med chancer for sol og mindre byger ud på eftermiddagen.