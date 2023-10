Den nordtyske by, Flensborg er i undtagelsestilstand på grund af vejret og den stigende vandstand.

Det skriver Flensborg Kommune i en pressemeddelelse ifølge TV Syd.

I byen nærmer man sig oversvømmelser på to meter. Nærmere bestemt lidt over 190 centimeter.

Det melder den tyske styrelse for søfart og hydrografi (BSH).

Foto: Axel Heimken/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Axel Heimken/AFP/Ritzau Scanpix

Også i Sønderjylland er man ramt.

Et sommerhusområde ved Diernæs Strand nær den sønderjyske by Haderslev er fredag aften ved at blive evakueret.

Det oplyser Haderslev Kommune på Facebook.

Kommunen på Facebook, at det er for farligt at opholde sig i området.

»Situationen er nu så alvorlig, at det er for farligt at opholde sig der. Alle de påvirkede områder evakueres, og beredskabet trækker deres mandskab ud, skriver kommunen.«